Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Landtag lehnt landesweite Hotspot-Regelung mit Corona-Auflagen ab: Die FDP freut sich auf das Ende der Corona-Auflagen am 3. April. Kretschmann und Co. halten das für einen Fehler. Doch der SPD-Vorstoß für einen landesweiten Hotspot scheitert - warum eigentlich?

Gesuchte Ersthelferin meldet sich: Nachdem die Polizei in Mannheim eine zunächst unbekannte Ersthelferin gesucht hatte, hat sich die Frau nun bei der Behörde gemeldet. Die 54 Jahre alte Mannheimerin war am Montagmorgen einer 74-Jährigen zur Hilfe geeilt.

Weitere Kita-Plätze in Mannheim gefährdet: Zu den 75 Plätzen, die wegen Personalmangels im neuen Kindergartenjahr bei evangelischen Einrichtungen gefährdet sind, kommen weitere 146 in der katholischen Kirche. Sie wirbt jetzt unter anderem im Kino um Mitarbeiter.

Saison-Aus für Löwe Gensheimer: Handballer Uwe Gensheimer fällt voraussichtlich ein halbes Jahr aus und damit noch länger als zunächst befürchtet. Der 35-Jährige habe sich an seiner verletzten Achillessehne operieren lassen, teilten die Rhein-Neckar Löwen mit.

Ludwigshafen plant Ersatz-Stadtfest am Rheinufer: Auf dem Platz der Deutschen Einheit vor der Ludwigshafener Rhein-Galerie soll im Sommer drei Tage lang gefeiert werden. Doch es gibt Faktoren, die die Pläne noch gefährden können.

Antrag auf Parteiausschluss: Altkanzler Gerhard Schröder hat sich noch nicht bei der Heidelberger SPD gemeldet. Der Kreisverband hatte Anfang März einen Parteiausschluss beantragt. Begründung: Schröders Haltung zu Russland.

Neues Streetart-Kunstwerk an Brückenpfeiler in Mannheim-Feudenheim: Der Künstler „JEROO“, alias Christoph Gantner, hat einen Brückenpfeiler am Neckarkanal verziert - auf Initiative einer Feudenheimerin, die so an ihren verstorbenen Vater erinnern will.

