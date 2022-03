Mannheimer Morgen Plus-Artikel Krieg in der Ukraine - Etwa 450 Menschen sind in Schwetzingen und Weinheim vorübergehend in Sammelunterkünften zu Hause / Staatssekretär sagt harte Zeit voraus Ukrainische Geflüchtete in Schwetzingen: Letzte Zuflucht Kreissporthalle

Notunterkunft für 200 geflohene Menschen aus der Ukraine in der Schwetzinger Kreissporthalle. © Norbert Lenhardt