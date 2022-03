Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

SV Waldhof gewinnt gegen TSV 1860 München: Der SV Waldhof hat das Verfolgerduell gegen 1860 München mit 3:0 (1:0) für sich entschieden und geht mit Tuchfühlung auf den Relegationsplatz in die Länderspielpause.

Diese Corona-Regeln gelten in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz: Eigentlich sollten an diesem Sonntag Corona-Maßnahmen weitgehend fallen - doch die Zahlen sind weiterhin hoch. Die Länder können selbst entscheiden, ob sie einzelne Maßnahmen beibehalten. Was jetzt im Dreiländereck gilt.

Mannheimer "Direktorenvilla" soll Blickfang werden: Zwei Jahre lang wurde die alte Brauerei an der Ecke Käfertaler- und Röntgenstraße sensibel saniert, nun wurde Richtfest gefeiert. Bald soll das Industrieensemble auch mit neuem Leben gefüllt werden.

Achim Weitz bei Bürgermeisterwahl in Heddesheim vorn: Bei der Bürgermeisterwahl in Heddesheim liegt Achim Weitz mit 41,8 Prozent vorn. Allerdings hat er somit nicht die absolute Mehrheit erhalten - in drei Wochen gibt es eine Neuwahl.

Land dampft Impfangebot wegen fehlender Nachfrage stark ein: Kaum jemand im Südwesten lässt sich noch gegen das Coronavirus impfen. Das Land will die im Winter eilig aufgebaute Struktur für die Booster-Impfungen nun wieder eindampfen. Doch schon bald könnten diese wieder gebraucht werden.

Erste FIFA-Stadtmeisterschaft in Ludwigshafen: Der E-Sports-Boom hat Ludwigshafen erreicht. Am Wochenende kamen 120 Spieler aus der Kurpfalz in der Friedrich-Ebert-Halle zusammen - zur ersten FIFA-Stadtmeisterschaft, die von den Eulen ausgetragen wurde.

Freiluft-Ausstellung in Ladenburg dokumentiert Amnesty-Arbeit: Auf großen Tafeln wird noch bis zum 9. April 2022 die Arbeit von Amnesty International dokumentiert. Die Ausstellung unter freiem Himmel läuft an drei Stellen in der Altstadt von Ladenburg.

