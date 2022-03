DEL terminiert Playoffs - Auftakt am 5. April

Neuss/Mannheim. Die Adler Mannheim haben Gewissheit, was die Planung nach der Hauptrunde angeht: Die vorläufigen Termine für die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stehen fest. Auftakt ist demnach am Dienstag, 5. April, mit der ersten Playoff-Runde, teilte die DEL am Freitag mit. Das mögliche fünfte Spiel in der Finalrunde steigt spätestens am 8. Mai.

Vor den Ligapartien am Freitagabend sind mit den Eisbären Berlin, den Grizzlys Wolfsburg und dem EHC München bereits drei Teams sicher für das Viertelfinale qualifiziert, während es für die Clubs auf den Rängen neun bis 15 noch gegen den Abstieg geht. Die Adler Mannheim belegen derzeit Platz vier der Tabelle. Sollte das bis zum Ende der Hauptrunde so bleiben, würden die Blau-Weiß-Roten ab dem Viertelfinale ins Geschehen eingreifen.

In der ersten Playoff-Runde, die im Modus Best-of-Three ausgetragen wird, treffen zunächst die Clubs auf den Plätzen sieben bis zehn der Hauptrunde aufeinander, wobei der Siebtplatzierte gegen den Zehnten spielt und der Achte gegen den Neunten. Die Ligagesellschaft hat das zweite Spiel auf den 7. April und die eventuelle dritte und entscheidende Partie auf den 8. April angesetzt. Das erste Heimrecht besitzt, wie in den folgenden Runden auch, der jeweils besser Platzierte der Hauptrunde.

Viertelfinale ab dem 10. April

Die jeweiligen Sieger der beiden Erstrunden-Partien kommen ins Viertelfinale, wofür die besten Sechs der Hauptrunde automatisch qualifiziert sind. Gespielt wird nun im Best-of-Five-Modus. Terminiert ist die Runde der besten Acht zunächst auf den 10., 12. und 14. April. Sollten die Gewinner der jeweiligen Partien noch nicht feststehen, geht es am 16. April mit einer vierten sowie am 18. April mit einer fünften Partie weiter.

Mit den Halbfinals geht es am 20., 22. oder 23. sowie 24. April weiter. Die möglichen Spiele vier und fünf wurden auf den 26. und 28. April terminiert. Die Finalrunde beginnt am 30. April. Partie zwei des Endspiels wird am 1. Mai und Spiel drei am 3. Mai ausgetragen. Am 4. oder 5. Mai könnte es mit Spiel vier weitergehen. Eine entscheidende fünfte und letzte Partie ist für den 6., 7. oder 8. Mai vorgesehen.

Die DEL betonte, dass bei einem vorzeitigen Ende aller Serien im Viertel- oder Halbfinale die Ligagesellschaft berechtigt ist, die Spiele des Halbfinals beziehungsweise Finals vorzuziehen. Somit stehen die Termine unter Vorbehalt.

Die Alder merkten in ihrer Mitteilung an, dass bislang nicht terminierte Spiele aufgrund des engen Terminplans nur stattfinden können, wenn dafür andere Spiele aufgrund mangelnder Spielfähigkeit einer Mannschaft abgesagt werden müssen.