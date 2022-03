Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erkenntnisse zum Amoklauf in Heidelberg: Das Todesermittlungsverfahren zum Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg nähert sich dem Abschluss. Laut Polizei gab es keine Mittäter, bewussten Helfer oder Anstifter.

Keine Engpässe bei Lebensmittelversorgung: Die Versorgung mit Lebensmitteln ist in Baden-Württemberg derzeit gesichert. Es bestehe daher kein Grund für Hamsterkäufe, teilte das Ministerium für Ernährung am Donnerstag mit.

Meiste Drogentote in Mannheim: Im Südwesten sind 2021 weniger Menschen durch den Konsum illegaler Substanzen gestorben als im Jahr zuvor. Die meisten Personen, die an den Folgen ihres Drogenkonsums verstorben sind, wurden in Mannheim verzeichnet.

Neue Hinweise zur Paketbombenserie: Im Fall der Paketbombenserie an Lebensmittelfirmen gingen bereits während der Ausstrahlung der ZDF-Sendung mehrere neue Hinweise ein. Die Staatsanwaltschaften haben eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Ludwigshafener Tafel unterstützt ukrainische Flüchtlinge: Die Ludwigshafener Tafel will bei der Versorgung ukrainischer Geflüchteter helfen. Bis zu 150 neue Kunden könnten kurzfristig aufgenommen und mit Lebensmitteln ausgestattet werden, teilt die Einrichtung mit.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2