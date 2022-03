Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind auch in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen angekommen. Dort befindet sich die Tafel, die Bedürftige kostengünstig mit Lebensmitteln versorgt. Juergen Hundemer, Vorsitzender des Trägervereins Vehra, geht davon aus, dass viele der Schutzsuchenden auf das Angebot der Lebensmittelausgabe angewiesen sein werden. 14 Menschen aus der Ukraine,

...