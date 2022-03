Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Spritpreise setzen Unternehmen aus der Region unter Druck: Die Rekordpreise bei Diesel und Benzin belasten auch viele Unternehmen. Bei Busunternehmen und Speditionen könnten sie eine Insolvenzwelle auslösen. Auf Kundinnen und Kunden kommen Mehrkosten zu.

SAP-Chef Christian Klein verteidigt Kurs in Russland: Nach dem Einmarsch in die Ukraine hat der Walldorfer Softwarekonzern SAP Vertrieb und Services in Russland eingestellt. Doch ein Teil der Geschäftsbeziehungen bleibt. Vorstandssprecher Christian Klein erklärt warum.

Uni-Gebäude mit Dach- und Fassadenbegrünung: Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan für die neuen Gebäude der Universität im Friedrichspark als Satzung beschlossen. OB Kurz sieht darin eine Stärkung des Lehrstandorts Mannheim und eine ökologische Aufwertung des Parks.

Weniger Unfälle, mehr Drogenfahrten: Die Ludwigshafener Polizei hat die Unfallbilanz für das Jahr 2021 veröffentlicht. Ein Überblick über die häufigsten Ursachen für Zusammenstöße und die signifikantesten Entwicklungen.

Polizei sucht nach weiterem Fall neuen Verdächtigen: Im Fall einer Serie von Paketbomben an Lebensmittelfirmen gibt es einen Freispruch vor Gericht. Nun wird ein neuer Fall bekannt. Die Polizei vermutet, dass ein und derselbe Täter hinter den Taten steckt.

"Wein am Dom" fällt erneut flach: Mit der Messe "Wein am Dom" kann eine weitere Pfälzer Großveranstaltung dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden. Nun richtet sich der Blick auf den Bad Dürkheimer Wurstmarkt.

Echte Mannheimer Tradition: Im Jahr 1733 erstmals urkundlich erwähnt und seit 100 Jahren in Familienhand - eine Tradition wie der "Schwarze Adler" kann in Mannheim keine andere Gaststätte aufweisen.

Minijobs in Ludwigshafener Kleinbetrieben: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Region Pfalz kritisiert die Verdrängung von sozialversicherten Beschäftigungsverhältnissen durch Minijobs - gerade bei kleinen Firmen mit wenigen Mitarbeitern.

