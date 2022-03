Es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her: Am 16. März 2021 stimmte der Gemeinderat einstimmig dem Neubau der zweizügigen Spinelli-Ganztagsgrundschule an der Dürkheimer Straße zu. Die Verwaltung betonte damals: „Eine eigene Turnhalle für die Schule wird nicht benötigt und ist nicht vorgesehen.“ An dieser Aussage gibt es inzwischen erhebliche Zweifel – nicht nur bei den Eltern, sondern auch

...