Stromausfall legt Schriesheimer Schulzentrum lahm - 1000 Schüler heimgeschickt

Schriesheim. Helle Aufregung am Schriesheimer Kurpfalz-Schulzentrum am Mittwochmorgen: Wegen eines Stromausfalls im gesamten Schulzentrum und eines unklaren, stechenden Geruchs war der Unterricht um 8.02 Uhr eingestellt worden, rund 1000 Schüler wurden nach Hause geschickt oder bei Bedarf in die Notfallbetreuung gegeben. Außerdem wurde die Feuerwehr alarmiert, da die Situation zunächst unklar war.

Ein Trupp der Schriesheimer Wehr überprüfte mit Atemmessgeräten ein Trafohaus, das sich in einem Nebengebäude des Schulzentrums befindet. Außerdem wurde ein spezielles Messfahrzeug der Feuerwehr Ladenburg hinzugezogen, um alle Gefährdungen auszuschließen. Danach wurde das Trafohaus mit Spezialgeräten entlüftet. Ernste Gefahr für die Schülerinnen und Schüler bestand nicht.

Derzeit wird noch unter Hochdruck nach der Problemursache gesucht. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass mit einer Behebung des Schadens erst in den kommenden Tagen zu rechnen ist. Nach ersten Einschätzungen der Techniker von Stadt und Netzbetreiber NetzeBW war es wohl am Stecker eines Übergabeanschlusses an einem Trafo zu einem Defekt gekommen war. Dabei war Kunststoff verschmort.

Wann genau der Schulbetrieb vor Ort wieder aufgenommen werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Bürgermeister Christoph Oeldorf, der am Morgen persönlich vor Ort war, dankte allen Beteiligten für die zügige und unkomplizierte Zusammenarbeit: „Die Verantwortlichen der Schulen, die Feuerwehr sowie das Rathaus haben in enger Abstimmung herausragend zusammengearbeitet, so dass wir ohne Verzögerung alle Maßnahmen einleiten konnten“, sagte Oeldorf. Sein besonderer Dank galt der Feuerwehr für das zügige und umfassende Handeln. Bis die Probleme geklärt sind und der Stromausfall behoben ist, werden Schulen und Stadtbibliothek in den kommenden Tagen spezielle Maßnahmen ergreifen.

Kurpfalz-Grundschule: Die Schule wird am Donnerstag sowie gegebenenfalls auch am Freitag auf den Fernunterricht umsteigen. Für Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, ist eine Notbetreuung eingerichtet. Derzeit ist die Schule weder telefonisch noch per Mail erreichbar. Aktuelle Informationen, auch hinsichtlich der Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs, können stets auf der Schul-Website unter kurpfalzschule-schriesheim.de/ abgerufen werden.

Kurpfalz-Realschule: Sie wird am Donnerstag sowie bei Bedarf auch am Freitag auf Homeschooling umsteigen. Alle Schülerinnen und Schüler werden per Online-Unterricht betreut. Aufgrund der aktuellen Situation wird der Aufnahmezeitraum für die Klassenstufe 5, der in dieser Woche enden sollte, bis Ende kommender Woche verlängert. Aktuelle Informationen, auch zur Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs, können auf der Schul-Website realschuleschriesheim.de abgerufen werden.

Kurpfalz-Gymnasium: Am Gymnasium gibt es am Donnerstag sowie gegebenenfalls am Freitag Homeschooling. Aktuelle Informationen unter www.kurpfalz-gymnasium-schriesheim.de.

Stadtbibliothek: Die Bücherei bleibt am Donnerstag sowie auch am Freitag wenn erforderlich geschlossen. Aufgrund der Situation ist der Login bei Online-Konten und die Online-Verlängerung von Medien derzeit nicht möglich.