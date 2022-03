970 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch mit 970 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 1978,6 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Dienstag lag der Wert noch bei 1943,7. Mittlerweile wurden insgesamt 65.822 Menschen in Mannheim positiv getestet. Das LGA meldete keine weiteren Todesfälle. Insgesamt sind weiterhin 451 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim verstorben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt minimal

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Mittwoch nach den Zahlen des LGA minimal auf 1841,0 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 1848,8. Vom Gesundheitsamt wurden 1664 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 104.203 Fälle im Kreis gibt. Das LGA meldete einen weiteren Todesfall. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt nun bei 593.

In Heidelberg sind am Mittwoch laut LGA 492 weitere Corona-Fälle (insgesamt 25.979 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit auf 1.663,7. Am Vortag lag der Wert bei 1629,1. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 88 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) weitere 960 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich nach den Zahlen der Stadt somit auf insgesamt 65.600. Bislang gelten in Mannheim 56.449 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 8.701 akute Infektionsfälle.

Corona-Inzidenz im Südwesten steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist am Mittwoch weiter gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche kletterte innerhalb eines Tages von 1551,8 auf 1646,5 (Stand: 16.00 Uhr), wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte. Binnen einer Woche stieg der Wert demnach um etwas mehr als 300.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dennoch geht das LGA seinem aktuellen Lagebericht zufolge davon aus, dass der Höhepunkt der fünften Welle im Südwesten "vermutlich überschritten" wurde. Seit Ende Februar bleibe die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen "relativ stabil auf sehr hohem Niveau, mit leichtem Anstieg in den letzten Tagen".

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 41 001 neue Infektionen im Land - ein Anstieg auf 2 362 002 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind in Baden-Württemberg mittlerweile 14 562 Menschen gestorben. Das sind 34 Todesfälle mehr als am Vortag.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Mittwoch demnach 251 Covid-Patientinnen und -Patienten, 11,4 Prozent der Intensivbetten waren mit Covid-Erkrankten belegt. Bei beiden Werten waren die Unterschiede zu Vortag und Vorwoche gering. Das galt auch für die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, lag am Mittwoch bei 7,3. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.