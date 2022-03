Schlapp statt frühlingsfrisch? Fünf Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit

Mannheim. Endlich ist er da: Der (meteorologische) Frühling. Morgens wachen wir mit Vogelgezwitscher auf und die Vorfreude auf Unternehmungen im Freien steigt. Ausflüge an den See, Eis essen im Sonnenschein, Flirts und laue Nächte sind zum Greifen nah. Manch einer fühlt sich so, als könne er oder sie Bäume ausreißen. Andere dagegen haben jetzt Frühlingsgefühle, sondern fangen jetzt verstärkt an zu gähnen. Sie fühlen sich schlapp und ohne Energie. Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt, manche sind sogar ein wenig niedergeschlagen. Die Frühjahrsmüdigkeit hat sie erwischt. Doch was genau steckt dahinter – und vor allem: Was kann man dagegen tun, damit die Akkus wieder aufgeladen werden?

Die Auslöser sind unter anderem die Temperaturen, die jetzt wieder steigen. Gleichzeitig werden die Tage länger und die Nächte kürzer. Der körperliche Organismus und den Hormonhaushalt passen sich daran an, was für die Müdigkeit sorgt. Rund 30 bis 50 Prozent der Menschen in Deutschland leiden unter Frühjahrsmüdigkeit, vor allem junge Frauen und Leute mit niedrigem Blutdruck. Verschiedene Methoden helfen, aus dem Wintertief rauszukommen.

01 Punkt 1 von 2 Tageslicht tanken Wer sich im Freien aufhält, tankt Sonne und gewöhnt sich an die warmen Temperaturen. Auf dieses Weise bildet der Körper zudem das Glückshormon Serotonin und man fühlt sich gleich glücklicher. Zwischendurch das Fenster öffnen und frische Luft ins Haus lassen, hilft ebenfalls gegen Müdigkeit. © MM-Grafik

02 Punkt 1 von 2 Bewegung tut gut Bewegt man sich auch noch dazu unter freiem Himmel, indem man etwa moderaten Sport treibt, wird die Produktion des Schlafhormons Melatonin gedrosselt. Bewegung kurbelt den Kreislauf an, so dass man sich auch gleich fitter fühlt. Ideal sind Sportarten wie Wandern, Joggen, Radfahren, Fußball. Generell sollte man einfach den Sport machen, der ihr oder ihm am meisten Spaß macht. Auch Gartenarbeit wirkt sich positiv auf den Organismus aus. © dpa

03 Punkt 1 von 2 Nickerchen halten Überkommt einen doch mal die Müdigkeit, kann sich mit einem Powernap wieder schnell fit werden. Allerdings sollte man darauf achten, dass das Schläfchen nicht länger als eine halbe Stunde dauert. Sonst fühlt man sich hinterher noch müder. © Mascha Brichta

04 Punkt 1 von 2 Lieber zu leichter Kost greifen Auch mit der richtigen Ernährung kann man sich etwas Gutes tun. Statt schwerer Kost sollte man lieber zu leichten Gerichten mit viel frischem Obst und Gemüse, Salaten, pflanzliche Eiweiße, Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte greifen, um den Körper mit Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen. Meiden sollte man auch ein Zuviel an Getreideprodukten, Lebensmittel, die viel Zucker enthalten, rote Fleisch- und Wurstwaren, Alkohol und Milchprodukte. Besser sind Fisch und Meeresfrüchte.

Wer morgens koffeinhaltige Getränke wie Kaffee oder Tee genießt, sorgt für einen angenehmen Wachmacherkick. Allerdings sollten sie nicht den ganzen Tag über getrunken werden, weil es sonst zu sehr aufputscht und, wenn der Effekt nachlässt, das Bedürfnis hat, immer wieder zu Kaffee zu greifen. © djd/Initiative Tierwohl/Uwe Voelkner/Fotoagentur FOX