Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Verkehrsversuch - ein Stresstest für die Mannheimer Innenstadt: Ab 11. März soll der Durchgangsverkehr ein Jahr lang weitgehend aus der Mannheimer Innenstadt verbannt werden - das löst vor allen Dingen bei Händlern und Unternehmen Sorgen aus.

Waldhof-Sportchef Schork äußert sich zur Zukunft von Trainer Glöckner: Tim Schork, Sport-Geschäftsführer beim SV Waldhof, hat einen möglichen Fahrplan zur Vertragsverlängerung mit Trainer Patrick Glöckner skizziert. Er zog eine zufriedene Bilanz des Winter-Transferfensters.

Fall von Vogelgrippe in Mannheim bestätigt: Die Zahl nachgewiesener Fälle der Vogelgrippe in Baden-Württemberg steigt. Am Freitag informierte die Stadt Mannheim über den Ausbruch der Wildvogel-Geflügelpest.

"Waffen hätten zum Töten gereicht": Das Landgericht Mannheim hat gegen den selbst ernannten "Druiden" Karl B. eine Bewährungsstrafe und eine Geldstrafe verhängt. B. hatte mit drei weiteren Männern Waffen hergestellt. Außerdem hatte er den Holocaust geleugnet und gegen Juden gehetzt.

Nico Seegert wird neuer Trainer der U23 des SV Waldhof: Die U23 des SV Waldhof Mannheim bekommt einen neuen Trainer. Nico Seegert, der bisher Co-Trainer der Mannschaft war, wird nun das Traineramt übernehmen.

Ludwigshafen will dieses Jahr die Haushaltswende schaffen: Während die Aufsichtsbehörde den Ludwigshafener Etat erneut nicht genehmigt hat, gibt sich Kämmerer Andreas Schwarz erstaunlich optimistisch. Stand heute darf die Stadtbibliothek nicht mal ein Buch neu kaufen.

