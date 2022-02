Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Neue Verkehrsführung in der Mannheimer Innenstadt ab 11. März - das sind die nächsten Schritte: Die neue Verkehrsführung in der Mannheimer Innenstadt startet ab dem 11. März. Dann wird die Fressgasse in Höhe der Breiten Straße mit der bereits vorhandenen Schranke für Kraftfahrzeuge unterbrochen.

Ab sofort zweiter Booster im Südwesten möglich: Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur zweiten Corona-Auffrischimpfung sollen in Baden-Württemberg ab sofort umgesetzt werden. Das teilte die Landesregierung am Donnerstagnachmittag mit.

Schauspiel des Nationaltheaters Mannheim fährt zum Berliner Theatertreffen: Mit der Eröffnungspremiere der Mannheimer Schillertage 2021, Friedrich Schillers „Jungfrau von Orleans", ist das Schauspiel des Nationaltheaters zum rennomierten Berliner Theatertreffen eingeladen.

Mannheimer Linke scheitert mit Antrag auf Streichung der Gebühr für Kirchenaustritte: Wer in den Mannheimer Bürgerdiensten seinen Austritt aus der Kirche erklärt, muss dafür weiter 30 Euro bezahlen. Die Linke scheiterte mit einem Antrag im Gemeinderat, die Gebühr abzuschaffen.

Maskenkontrollen im ÖPNV in Mannheim - viel Verständnis, wenig Anzeigen: Bei der Kontrolle der Einhaltung der Maskenpflicht und der 3G-Regeln in Bus und Bahn am Mittwoch gab es laut Polizei nur relativ wenige Beanstandungen. Der Kontrolldruck in den nächsten Wochen soll hoch bleiben.

414 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Donnerstag mit 414 neuen Infektionen mit dem Coronavirus auf 896,9 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor.

