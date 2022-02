Nico Seegert wird neuer Trainer der U23 des SV Waldhof

Mannheim. Nico Seegert ist der neue Trainer der U23 des SV Waldhof Mannheim. Wie der SV Waldhof auf seiner Homepage bekannt gibt, wird der 27-jährige Mannheimer, der seit Sommer spielender Co-Trainer war, nun das Traineramt übernehmen. Mit ihm an der Seitenlinie soll die Rückrunde in der Verbandsliga Rhein-Neckar bestritten und ein Platz im gesicherten Mittelfeld erreicht werden.

Nico Seegert wird der neue Trainer der U23, hier ist er auf dem Feld zu sehen. © Berno Nix

„Wir freuen uns sehr, dass Nico Seegert in der Rückrunde unserer U23 Mannschaft an der Seitenlinie zur Verfügung stehen wird. Trotz seines jungen Alters hat er eine sehr hohe Fußballexpertise, die er in seiner Laufbahn als Spieler erlangt hat. Wir werden ihn bestmöglich dabei unterstützen, unsere jungen Spieler weiterzuentwickeln und zeitgleich erfolgreich zu sein“, so Horst Seyfferle, Vize Präsident des SV Waldhof Mannheim 07 e.V.

„Aus der Hinrunde kenne ich unsere Mannschaft, sowie die Liga sehr gut und weiß, dass mehr Potential in unserer Mannschaft steckt, als dass der Tabellenplatz derzeit aussagt. Für den Rückrundenstart in einem Monat laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren, damit wir von Beginn an gute Ergebnisse und Leistungen abrufen können “, sagt Nico Seegert, der den Vertrag bereits unterzeichnet hat.