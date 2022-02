Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Plan zur Seilbahn für die Bundesgartenschau in Mannheim genehmigt: Für den Bau der Seilbahn, die die beiden Buga-Ausstellungsgelände Luisenpark und Spinelli-Park verbinden soll, ist eine wichtige juristische Hürde genommen: Bau und Betrieb der Seilbahn sind genehmigt.

608 Infizierte an einem Tag als neuer Negativrekord für Mannheim: Mit den 608 am Dienstagabend in Mannheim gemeldeten neuen Corona-Fällen ist ein neuer Negativrekord errreicht. Im Hauptausschuss sagte Gesundheitsamtschef Peter Schäfer, er rechne mit einem weiteren Anstieg.

War Messerangriff in Mannheim ein heimtükischer Mordversuch?: Hat er seine Tat geplant und sein Opfer überrascht? Der Angeklagte steht in Mannheim vor Gericht, weil er auf einen anderen eingestochen hat. Die Staatsanwältin sieht einen Mordversuch und fordert acht Jahre Haft.

Nach wie vor muttersprachlicher Griechischunterricht in Mannheim: Seit 1977 bietet die Waldhof-Grundschule muttersprachlichen Griechisch-Unterricht. Vor zwei Jahren verkündete das Kultusministerium das Aus. Jetzt springt das griechische Konsulat ein - und es läuft besser als gedacht.

CDU Mannheim schließt Kritiker Heinrich Braun aus: Die CDU Mannheim hat ihr langjähriges Mitglied Heinrich Braun ausgeschlossen. Der will gegen den Ausschluss vorgehen und geht davon aus, dass seine Kritik zu dem Ausschluss geführt haben.

Ermittlungen gegen drei Frauen wegen vermeintlichen Falschaussagen: Die Staatsanwaltschaft Heidelberg ermittelt gegen drei Frauen, die einen 25-Jährigen des Raubes beschuldigt haben. Dieser saß deshalb in Haft und wurde nun wieder frei gelassen, weil die Frauen gelogen haben sollen.

