Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Personalmangel bremst Ausbau der Kita-Plätze in Mannheim: Auf dem Weg zu einer bedarfsgerechten Versorung mit Kita-Plätzen tun sich immer neue Hürden auf. Neubauten provozieren Widerstand vor Ort und dauern Jahre - außerdem herrscht Personalmangel. Wie will die Stadt gegensteuern?

Kretschmann stellt Lockerungen bis Ostern in Aussicht: Es war ein eher düsteres Bild, das Kretschmann am Dienstag von der Corona-Lage zeichnete. Dabei könnte Omikron die letzte Etappe einläuten. Nachträglich hat der Grüne nun die Stimmung ein bisschen aufgehellt.

Ganze Klassen und Kita-Gruppen müssen nicht mehr in Quarantäne: Die Schulen sollen aufbleiben, die Gesundheitsämter kommen wegen Omikron eh nicht mehr hinterher: Deshalb lockert das Land die Regeln für Quarantäne. Gewerkschaften sehen ein "Durchseuchungsexperiment".

Schwerer Unfall auf A 659 bei Viernheim mit mehreren Verletzten: Bei einem Unfall auf der A659 bei Viernheim sind mehrere Personen verletzt worden. Die Fahrbahn ist nach den Aufräumarbeiten wieder freigegeben.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte bei Personenkontrolle in Mannheim: Im Mannheimer Stadtteil Lindenhof ist eine Personenkontrolle eskaliert. Ein 47-jähriger Mann griff zwei Polizisten an und verletzte diese. Grund für die Kontrolle war ein falsch geparktes Auto.

Wegen Corona verlegt und abgesagt - Das sind die Gründe der Veranstalter in der Region: Viele Kulturveranstaltungen werden aktuell abgesagt oder verschoben - obwohl sie stattfinden könnten. Die Gründe hierfür sind vielfältig, wie eine kleine Umfrage unter öffentlichen und privaten Veranstaltern zeigt.

Anonyme Vorwürfe von DAI-Mitarbeitern: Mobbing und Missachtung von Arbeitnehmerrechten?: Es ist eine der renommiertesten privaten Kultureinrichtungen in der Stadt. Doch hinter den Kulissen des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) in Heidelberg scheint es gehörig zu rumpeln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2