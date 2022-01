Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Kardinäle haben versagt" - Viernheimer Pfarrer geht mit Katholischer Kirche hart ins Gericht: Ronald Givens, katholischer Pfarrer in Viernheim, bezieht in unserem großen Interview Position zum Umgang der Kirchenoberen mit dem Missbrauchsskandal. Er spricht über seine Verzweiflung.

Dominik Kother wechselt auf Leihbasis zum SV Waldhof Mannheim: Mit dem Ende des Transferfensters gibt es auch beim SV Waldhof Mannheim eine Personaländerung: Dominik Kother vom Karlsruher SC kommt. Allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum.

Kritik an Sparkassen - Verbraucherschützer sehen Prämiensparer getäuscht: Die Verbraucherzentrale wirft Instituten vor, Prämiensparer über den Tisch zu ziehen. Derzeit laufen einige Klagen, in vielen Fällen droht den Betroffenen aber auch die Verjährung etwaiger Ansprüche.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2