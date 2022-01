Dominik Kother wechselt auf Leihbasis zum SV Waldhof Mannheim

Mannheim. Mit dem Ende des Transferfensters gibt es auch beim SV Waldhof Mannheim eine Personaländerung: Dominik Kother vom Karlsruher SC spielt bis zum Saisonende auf Leihbasis für den SVW. Das teilte der Verein am Montag mit. Der 21-jährige Mittelfeldspieler absolvierte bisher 41 Spiele in der 2. Bundesliga und erzielte fünf Tore. Ausgebildet wurde der gebürtige Bruchsaler in der Jugendabteilung des Karlsruher SC, wo er in den Jugendbundesligen auf 66 Einsätze kam.

„Mit der Leihe von Dominik haben wir für die Restrückrunde eine weitere Alternative für unsere Außenbahnen geschaffen. Er bringt viel Geschwindigkeit und ein gutes 1-1 Verhalten mit. Dies soll er in den kommenden Monaten bei uns einbringen und den Konkurrenzkampf im Kader beleben. Aufgrund der Nähe zu seiner Heimat benötigt er keine Eingewöhnungszeit“, sagte Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim, laut Mitteilung.

Auch Kother selbst ist laut Mitteilung des SVW motiviert und freut sich über seine Leihe: „Ich bin sehr glücklich, dass ich für den Rest der Saison beim SV Waldhof Mannheim auflaufen kann. Hier in Mannheim wird ein attraktiver Offensivfußball gespielt, der gut zu meiner Spielweise passt. Ich möchte der Mannschaft und dem Verein nun dabei helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen und werde dafür im Training und im Spielbetrieb alles in die Waagschale werfen.“