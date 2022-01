Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Fliegerbombe in Mannheim-Almenhof abtransportiert und kontrolliert gesprengt Die geplante Bombenentschärfung in Mannheim musste abgebrochen werden - zu groß war die Gefahr einer Detonation. Der Blindgänger wurde nun kontrolliert gesprengt - wo genau wollte die Polizei nicht verraten.

Wo rund um die Buga in Mannheim Wohnungen entstehen: Auf dem Spinelli-Gelände in Mannnheim sollen bis 2029 rund 2000 Wohnungen gebaut werden. Die ersten Bewohner des neuen Viertels werden schon Anfang nächsten Jahres erwartet - für sie ist die Buga eine Art Vorgarten

Adler Mannheim stellen sich großer Herausforderung: An einen geregelten Saisonverlauf ist in der Deutschen Eishockey Liga längst nicht mehr zu denken. Die vielen Corona-Ausbrüche bei den Clubs bleiben nicht folgenlos, auch die Adler Mannheim sind betroffen.

"Wohnen mit Freu(n)den" in Oggersheim - hier sind die Bewohner mehr als nur Nachbarn: Vier Oggersheimer Paare hatten einen Wunsch: Sich ein gemeinsames Domizil schaffen, um zusammen alt werden zu können. Zwölf Bewohner zählt das besondere Projekt neben dem Schillerhaus inzwischen.

„Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot“-Premiere am NTM - Im Club der lebenden Toten: So war die Premiere von Lukas Leon Krügers Inseznierung des Sibylle Berg Romans „Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot“ am Nationaltheater.

297 Corona-Neuinfizierte in Mannheim - weniger Covid-Intensivpatienten im Südwesten: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Südwesten auf den Wert von 1123,3 gestiegen. In Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis gibt es dagegen leichte Senkungen.

