Aus "Abneigung": Temposünder klebt Blitzer mit Klebeband zu

Neuleiningen. Aus "Abneigung gegen Blitzer" hat ein 28-jähriger laut Polizei einen Blitzer-Anhänger mit schwarzem Klebeband zugeklebt. Der Mann hatte sich demnach am Sonntagvormittag gegen kurz nach 10 Uhr an dem Gerät in einer Nothaltebucht auf der A6 bei Neuleiningen zu schaffen gemacht. Glück für alle, die unmittelbar danach zu schnell daran vorbeigerauscht sind: Laut Polizei war der Blitzer danach erst einmal außer Gefecht. „Durch das Aufbringen des Bandes konnte der Trailer für einen Zeitraum von einer Stunde die Geschwindigkeiten auf der A6 nicht mehr überwachen und Verstöße nicht feststellen", schreibt die Polizeidirektion Neustadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zugeklebter Blitzer auf der A6 bei Neuleiningen © Polizei

Bei sofort eingeleiteten Ermittlungen gelang es den Beamten, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Der 28-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim war demnach wegen mehrerer Geschwindigkeitsverstöße in den vergangenen Jahren bei der Zentralen Bußgeldstelle aktenkundig. Er räumte die Tat gegenüber Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein.

Zum Motiv erklärte er, dass er eine Abneigung gegen Blitzer habe. Verwundert war er, dass es sich hierbei nicht um einen "Dummen-Jungen-Streich", sondern um den Verdacht einer Straftat handelt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung öffentlicher Betriebe (§316b StGB) eingeleitet. Hier drohen laut Polizei entweder eine Geldstrafe oder sogar bis zu fünf Jahren Haft.