Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wie teuer ist das Wohnen in Mannheim? Wie haben sich die Mieten in Mannheim in den vergangenen Jahren entwickelt? Wo ist es am teuersten? Wo am günstigsten? Was kosten Häuser? Und was macht die Stadt eigentlich gegen den rasanten Preisanstieg? Der Überblick.

Glauben die Deutschen noch an den Traum vom Eigenheim?: Rund zwei Drittel der Erwachsenen in Deutschland würden gerne eine Immobilie besitzen. Das hat eine Civey-Umfrage für den "Mannheimer Morgen" ergeben. Doch ist der Traum vom Eigenheim auch erfüllbar?

Letzter Mieter des Ludwigshafener Rathaus-Centers verliert vor Gericht: Mit einer einstweiligen Verfügung wollte Advar Tolu, Betreiber des Rapid Schuh- und Schlüsselservice im Ludwigshafener Rathaus-Center, die Öffnung der Passage erreichen. Damit ist er gescheitert.

Heidelberg ruft zu stadtweiter Gedenkminute am Montag auf: Um 12.24 Uhr wird Heidelberg am Montag, 31. Januar, für eine Schweigeminute innehalten. Genau eine Woche, nachdem ein 18-Jähriger in einen Hörsaal im Neuenheimer Feld stürmte und das Feuer auf seine Kommilitonen eröffnete.

Impfung mit Biontech im Rhein-Neckar-Kreis für über 30-Jährige wieder möglich: An den Impfstützpunkten und DIA-Standorten des Rhein-Neckar-Kreises sind ab sofort wieder Impfungen mit Biontech für über 30-Jährige möglich.

Hochzeitstermine für Schnapszahltage in Mannheim fast ausgebucht: Besonders begehrt waren die Hochzeitstermine am 19.9.2019 am Wasserturm - aber auch für die Schnapszahltage im Februar sind in Mannheim kaum noch Trauungen möglich. Andere Städte der Region melden bereits: ausgebucht!

Spiel der Adler Mannheim in Nürnberg fällt aus: Die Adler Mannheim haben Verständnis dafür, dass die für Freitagabend angesetzte Partie in der Deutschen Eishockey Liga in Nürnberg kurzfristig abgesagt wurde. "Das ist die beste Lösung", sagt Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

