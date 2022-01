Matthias Plachta wird an den bislang größten Moment in seiner Eishockey-Karriere fast täglich erinnert. „Meine olympische Silbermedaille liegt bei mir daheim im Eingangsbereich“, erzählt der Stürmer der Adler Mannheim nicht ohne Stolz. Vor vier Jahren war Plachta dabei, als das Team des Deutschen Eishockey-Bundes in Pyeongchang Geschichte schrieb und erst im dramatischen Finale in der

