Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wie am letzten Tag in der Postfiliale Mannheim-Neckarau Tränen flossen: Sie waren über Jahre Ansprechpartner der Bürger im Mannheimer Stadtteil Neckarau: die Beschäftigten der geschlossenen Postfiliale Rheingoldstraße. SPD-Politiker brachten zum Abschied Blumen - und übten Kritik an der Post.

Die letzte Post-Filiale in Mannheims Süden ist geschlossen. © Neu

Beim glücklichen 2:1-Sieg in Würzburg lässt der SV Waldhof fußballerisch viele Wünsche offen - zu wenig für die eigenen Ansprüche. Die Mannschaft von Patrick Glöckner stagniert zurzeit in ihren Leistungen.

Aktivisten verteilen Essen aus Supermarkt-Container in Heidelberg: Eine Gruppe namens „Letzte Generation“ hat am Samstag Lebensmittel aus einem Supermarkt-Container in Handschuhsheim geholt und an Passanten verteilt. Die Gruppe will so auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen.



Stromausfall: Wegen des versuchten Diebstahls von Kupfer aus einer Ortsnetzstation ist es am Samstagmittag zu Störungen der Stromversorgung im Bereich des Mannheimer Exerzierplatzes gekommen.

Keine Mund-Nasen-Bedeckungen, nur vereinzelt Impfnachweise: Aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Regeln ist eine Bar in der Wormser Innenstadt am frühen Sonntagmorgen geschlossen worden.

Der Neujahrsempfang der Stadt Ladenburg hat Corona-bedingt lediglich virtuell stattfinden können: Ehrungen von Corona-Helfern und die Rede von Bürgermeister Stefan Schmutz standen im Mittelpunkt des Empfangs.

