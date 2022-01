Barschließung in Worms aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Regeln

Worms. Aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Regeln ist eine Bar in der Wormser Innenstadt am frühen Sonntagmorgen geschlossen worden. Nach Angaben der Polizei seien zuvor Anrufe wegen ruhestörender und lauter Musik eingegangen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich weder das Personal noch die schätzungsweise 70 Gäste an die geltenden Corona-Regeln hielten. So soll kaum eine Person eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Zudem wurden die geltenden Abstandsregeln nicht eingehalten und Impfnachweise konnten nur einzeln nachgewiesen werden. Auch die Kontaktdatenerfassung fand nur lückenhaft statt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde diesbezüglich eingeleitet.

