„Wir bedauern das sehr, in Neckarau geht damit eine Ära zu Ende“ zeigte sich Stadtrat Bernhard Boll (SPD) über die endgültige Schließung der Postfiliale in der Rheingoldstraße enttäuscht. Zusammen mit der Vorsitzenden seines Ortsvereins, Bezirksbeirätin Sabine Leber-Hoischen, überbrachte er den fünf scheidenden Mitarbeiterinnen der Filiale einen Blumenstrauß zum Abschied am letzten Arbeitstag

