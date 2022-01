Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Kiloweise Drogen verkauft? 25-Jähriger steht vor Mannheimer Landgericht: Vor Gericht muss sich ein 25-Jähriger verantworten, der im großen Stil mit Drogen gehandelt haben soll. Sein mitangeklagter Kumpel habe ihm geholfen, glaubt die Staatsanwaltschaft.

Aktuelle Corona-Lage in Mannheim und der Region: Mit 164 Corona-Neuinfektionen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Samstag auf 618,3 gestiegen. Bislang wurden 30.327 Fälle der Omikron-Variante aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt.

Klimaprojekt fordert den Marsch zum Großkraftwerk Mannheim: Im Schauspielhaus zeigt Gernot Grünewald unter Mannheimer Bürgerbeteiligung „2027 - Die Zeit, die bleibt". Nicht zum Kapitol, aber zum GKM in Neckarau sollen sich die Bürger zur Rettung der Klimaziele bewegen.

Tattoo-Studio-Prozess - Mannheimer Landgericht fällt Urteil: Überraschend ist am Freitag das Urteil im Tattoo-Studio-Prozess gefallen. Der Richter verurteilte den Haupttäter wegen Anstiftung zur versuchten räuberischen Erpressung, gefährlichen Körperverletzung und Drogenhandels.

Spendenaktion für krebskranke Kinder: Als Weihnachtsmänner verkleidete Motorradfahrer haben mit ihrer alljährlichen Spendenfahrt erneut Geld für krebskranke Kinder gesammelt. Mit der Aktion sollen mehr als 100 000 Euro eingenommen worden sein.

Mutmaßlicher Brandanschlag - Gesundheitsamt stark verraucht: Am Eingang des Gesundheitsamtes des Landkreises Germersheim hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag gebrannt. Es soll ein gezielter Anschlag vorliegen.

