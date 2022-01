Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Stiko spricht sich für Auffrischimpfung bei 12- bis 17-Jährigen aus: Die Stiko hat sich für eine Corona-Auffrischimpfung auch bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren ausgesprochen. Die stark ansteigenden Fallzahlen würden eine Ausweitung der Impfkampagne notwendig machen.

Missbrauchsopfer zieht Vorwürfe gegen Nonne in Speyer zurück: Der heute 36-jährige Mann, der früher im Kinderheim Engelsgasse gelebt hat, gibt bei polizeilichen Vernehmungen an, dass er gelogen habe. Zeigt ihn die betroffene Ordensfrau jetzt wegen Verleumdung an?

Adler-Spiel gegen Ingolstadt fällt wegen Corona-Fällen aus: In der Deutschen Eishockey Liga muss das nächste Team in eine Quarantäne. Mehrere Corona-Fälle beim ERC Ingolstadt verhindern das für Freitagabend angesetzte Spiel gegen die Adler Mannheim.

Sperrung der Tiefgarage unter Mannheimer Hauptbahnhof bisher reibungslos: Die Tiefgarage unter dem Mannheimer Hauptbahnhof ist bei vielen Autofahrern sehr beliebt, bis zu 15 Minuten kann man hier gratis parken. Seit dieser Woche ist sie bis Ende März gesperrt. Probleme gibt es bisher offenbar nicht.

Einkaufsmeile in der Mannheimer City soll sauberer werden: Der Bezirksbeirat im Mannheimer Stadtteil Innenstadt/Jungbusch hat über die Situation in der Einkaufsmeile Breite Straße diskutiert. Die Gastronomie soll außen mehr reinigen. Die aktuellen Vorschriften sollen verschärft werden.

Arbeitsmarkt in Ludwigshafen auf Niveau wie vor der Pandemie: Der Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich zahlenmäßig erholt. Die Omikron-Welle könnte das jedoch wieder ändern. Auch der Führungskräftemangel und die fehlende Berufsberatung macht der Agentur für Arbeit Sorgen.

Deutsche Handballnationalmannschaft vor EM-Auftakt gespannt: Bundestrainer Alfred Gislason strahlt vor dem EM-Auftakt gegen Belarus Gelassenheit aus. Gruppengegner Polen meldete indes mehrere Corona-Fälle.

