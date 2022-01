164 Corona-Neuinfektionen in Mannheim – Inzidenz steigt leicht an

Rhein-Neckar. Mit 164 neuen auf das Coronavirus positiv getesteten Personen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Samstag (Stand: 16 Uhr) auf 618,3 gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) hervor. Am Freitag lag der Wert bei 616,7. Im Wochenvergleich erhöhte sich die Inzidenz deutlich. Am Samstag vor sieben Tagen wurde der Wert mit 345,8 angegeben. Mittlerweile wurden insgesamt 33.954 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert nach LGA-Zahlen bei insgesamt 414 Fällen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzidenzwerte im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg sinken

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Samstag nach den Zahlen des LGA auf 451,3 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 452,4. Vom Gesundheitsamt wurden 107 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 46.123 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis blieb unverändert bei insgesamt 547 Todesfällen.

In Heidelberg sind am Samstag laut LGA 32 weitere Corona-Fälle (insgesamt 11.146 Fälle) festgestellt worden. Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Freitag bei 576,4 lag, wurde sie am Samstag mit einem Wert von 577,0 angegeben. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 82 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2