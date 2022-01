Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Erneut nächtliche Ausgangbeschränkungen für Ungeimpfte in Mannheim: Mit 237 neuen auf das Coronavirus positiv getesteten Personen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Freitag auf 616,7 gestiegen. Ab Samstag gelten erneut nächtliche Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen.

Kitas werden vorzeitig geschlossen, Eltern-Beiträge erhöht: Der bundesweite Personalmangel in Kindertagesstätten wird jetzt auch in Mannheim spürbarer als bisher. In einer gemeinsamen Mitteilung überbringen die Stadt und die Evangelische Kirche die schlechte Nachricht.

Corona erreicht den Waldhof am Alsenweg: Vor dem Start gegen Borussia Dortmund II am Montagabend tragen zwei neue Fälle beim Mannheimer Drittligisten zusätzlich zur langen Ausfallliste des SV Waldhof bei.

Neue Stadtbahn durch Mannheim-Franklin - Wie und wo es nun weitergeht: In der zweiten Jahreshälfte 2023 sollen die ersten Stadtbahnen durch Mannheims jüngsten Stadtteil rollen - doch auf Franklin und im Mannheimer Nahverkehr tut sich noch viel mehr.

Prozessauftakt zur Messerstecherei am Mannheimer Wasserturm: Im Juni wird ein junger Mann durch Messerstiche schwer verletzt - eine Notoperation rettet ihm das Leben. Nun stehen die beiden Angeklagten vor Gericht.

Corona-Zahlen an Mannheimer Schulen steigen vorerst langsamer als befürchtet: Eine Übersicht der Fakten zur Infektionslage nach den ersten Schul- und Kitatagen des neuen Jahres. Das Modellprojekt mit PCR-Pooltests an sechs Ganztagsschulen soll zunächst bis nach den Fasnachtsferien weitergehen.

Mannheimer Buga will grüner Lernort werden: Ein Bildungsprogramm mit 2000 Veranstaltungen an 178 Tagen bereitet derzeit das Team der Bundesgartenschau Mannheim 2023 vor. Einer der vielen Partner ist die Klima Arena Sinsheim.

