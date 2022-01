Am Brückentag Impfung ohne Termin im Mannheimer Klinikum

Viele nutzen den Brücktag zwischen Dreikönig und Wochenende als freien Tag. Da bietet sich umso mehr die Gelegenheit, beim Impfpunkt im Universitätsklinikum einen Stopp einzulegen: Von 8.30 bis 19.30 Uhr sind dort an diesem Freitag, 7. Januar, Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen („Booster“) gegen Covid-19 ohne Termin möglich. Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die keinen impfenden Hausarzt haben, können sich mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna immunisieren lassen.

Der Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1, ist ausschließlich über den Eingang West (am Neckarufer, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) zugänglich. Für den Zugang zur Impfung wird kein Corona-Test benötigt. Impflinge sollen ihre Krankenversichertenkarte und - soweit vorhanden - ihren Impfpass mitbringen.

Tags darauf, am Samstag, 8. Januar, bietet das Einkaufszentrum Q 6/Q 7 von 10 bis 18 Uhr den inzwischen dritten Impftag an. „Nicht nur der Bedarf an Impfungen ist groß, auch der Wunsch in der Bevölkerung, sich gegen Corona zu schützen. An unseren ersten beiden Aktionstagen haben wir bereits 2000 Impfungen durchgeführt. Jetzt konnten wir endlich auch ein Angebot für Kinder - und damit für die ganzeFamilie - schaffen“, freut sich Q 6/Q 7-Chef Hendrik Hoffmann. Das Zentrum arbeitet dabei mit der Universitätsmedizin Mannheim, Mannheimer Ärzten und der Stadtverwaltung zusammen. Nach Angaben von Hoffmann stehen 1000 Impfdosen bereit.

Seit Samstag, 18. Dezember 2021, hat der neue Mannheimer Impfstützpunkt in Kooperation mit der Stadt Mannheim in der Neckarstadt-West geöffnet. Unter ärztlicher Leitung von Heimo Wissing werden auf dem Gelände des alten Stromwerks neben Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen nun auch Kinderimpfungen angeboten.

„Ab sofort werden Kinder ab fünf Jahren mit BioNTech geimpft“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der Impfstützpunkt ist kinder- und familienfreundlich eingerichtet, so gibt es zum Schluss eine kleine Süßigkeit für die Tapferkeit“, steht weiter in der Mitteilung. Termine können online unter www.impftermine-mannheim.de gebucht werden.