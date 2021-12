Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Adler Mannheim distanzieren sich von Trainer Pavel Gross: Er hat mehrmals die politischen Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisiert. Club-Gesellschafter Daniel Hopp wirft dem Coach vor, die Werte des Clubs zu verletzen.

Bye bye, Rathaus-Center! Menschen aus Ludwigshafen erinnern sich: 1979 wurde das Einkaufszentrum in Ludwigshafen eröffnet. Am Freitagnachmittag schließt es für immer seine Pforten. Erinnerungen aus vier Jahrzehnten.

Rathaus-Center-Abriss - Eine zweite Chance für die Stadtentwicklung: Mit dem Ende des Rathaus-Centers bringt Ludwigshafen ein großes Opfer für die Stadtentwicklung. Nach 50 Jahren ist es die zweite Chance, dieses Areal zu entwickeln. Diesmal muss es nachhaltig sein, kommentiert Jullian Eistetter.

Viele Mannheimer ändern Pläne für Silvester: Wegen der verschärften Corona-Regeln haben viele Mannheimer ihre Pläne für Silvester geändert. Wir haben uns in der Innenstadt umgehört.

Mannheimer Clubs und Diskotheken geraten in Bedrängnis: Der Bund-Länder-Gipfel beschloss vor wenigen Tagen die Schließung von Clubs und Diskotheken. Dafür haben Betreiber in Mannheim Verständnis. Es setzt sie aber auch unter Druck.

Missbrauchsfälle in Heidelberg werden untersucht: Übergriffe auf Kinder und junge Frauen an einem Heidelberger Institut wurden aufgearbeitet - der Bericht dazu soll bald als Buch veröffentlicht werden.

Die neue Leiterin des Ludwigshafener Kunstvereins Jana Franze-Feldmann: Ein neues Erscheinungsbild, ein neues Logo, neue Drucksachen und eine neue Website - Jana Franze-Feldmann will dem Ludwigshafener Kunstverein eine Verjüngungskur verpassen.

„Don’t Look Up“ auf Netflix ist oscarverdächtig: Ein Asteroid rast auf die Erde zu und die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft tun nichts. Mit „Don’t Look Up“ schickt Netflix einen Kandidaten ins Oscar-Rennen, der gut in die Zeit von Trump, Corona und Co. passt.

