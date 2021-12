Universitätsklinikum Mannheim: Leon ist das 3000. Baby in diesem Jahr

Leon hat eine Rekordmarke aufgestellt. Er ist das dreitausendste Baby, das 2021 im Universitätsklinikum Mannheim (UMM) geboren wurde, wie das Klinikum am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig verdeutlichten die Umstände seiner Geburt, dass die UMM als Perinatalzentrum Mutter und Kind bestmöglich versorgen können: Leons Mutter litt unter einer sogenannten Präeklampsie, weshalb die Entbindung frühzeitig per Kaiserschnitterfolgen musste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Präeklampsie ist eine Erkrankung, die bei bis zu fünf Prozent der Schwangeren auftritt. Die Frauen entwickeln dabei starken Bluthochdruck. Bei einer schweren Präeklampsie kann es zu lebensbedrohlichen Situationen kommen. „Die beste Möglichkeit, um in einem solchen Fall Schaden für Mutter und Kind zu verhindern, ist vielfach eine Entbindung per Kaiserschnitt“, erläuterte Christiane Otto. Die Oberärztin der Frauenklinik hat die Sectio bei Leons Mutter gemeinsam mit einem Team aus Assistenzärztin, Hebamme, Anästhesie und Pflegekräften durchgeführt. Mutter und Sohn sind wohlauf. Leon kam so bereits in der 33. Schwangerschaftswoche auf die Welt mit einem Gewicht von 1530 Gramm. Als Frühgeborener wurde er danach von spezialisierten Ärzten und Pflegekräften der Klinik für Neonatologie betreut.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neujahr Mannheims erstes Baby 2020 heißt Tim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neujahrsbaby In der Mannheimer Klinik St. Hedwig kommt das erste Baby 2019 zur Welt Mehr erfahren

Die Rekordmarke von 3000 Babys setze die starke Entwicklung der vergangenen Jahre fort, hieß es weiter vom UMM. 2020 habe es 2395 Geburten gegeben, 2019 waren es 2198. „Wir wollen weiterhin den Wünschen jeder Schwangeren individuell gerecht werden. Deshalb erweitern wir die Kapazitäten unseres Geburtszentrums“, betonte Professor Marc Sütterlin, Direktor der Frauenklinik. So habe die UMM bereits ihr Hebammen-Team verstärkt und einen neuen – den sechsten – Kreißsaal eröffnet. Im kommenden Jahr folgen in einem neuen Anbau Nummer sieben und acht als hebammengeleitete Kreißsäle. „Dort sollen vor allem unkomplizierte Geburten nach problemlosen Schwangerschaften stattfinden“, so die Leitende Hebamme Diana Haase. her