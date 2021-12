Der Verkauf wurde bereist im Frühjahr 2020 vom Gemeinderat beschlossen. Nun ist der städtische Büroturm samt Galerie des Collini Centers auch offiziell an den neuen Eigentümer, die Deutsche Wohnwerte GmbH & Co., übertragen worden. Das teilte die Stadt mit. Damit ist laut Kommune der Weg für die städtebauliche Weiterentwicklung des Areals am südlichen Neckarufer frei. Nachbarn sehen das

