Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gastwirte in der Region - zwischen Verzweiflung und Hoffnung: Die Gastronomen in der Region kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Umsatzeinbrüche bis zu 70 Prozent sind keine Seltenheit. Sechs Wirte erzählen, wie es ihnen geht.

Gedrückte Stimmung im Mannheimer Einzelhandel: Deutlich weniger Frequenz und Umsatz: So fasst Lutz Pauels den vierten Adventssamstag aus Sicht des Mannheimer Einzelhandels zusammen. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft City spricht von einer gedrückten Stimmung.

Nach Corona-Ausbruch mit 13 Toten: Die BeneVit-Gruppe, zu der das Haus am Park in Mannheim gehört, hat sich zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft geäußert. Zwar weist der Betreiber die Vorwürfe zurück. Trotzdem wurden ungeimpfte Mitarbeiter freigestellt.

Kommunen in der Region verbieten „Spaziergänge“: Mehrere Kommunen in der Rhein-Neckar-Region haben am Wochenende geplante Demonstrationen - sogenannte Montagsspaziergänge - gegen die Corona-Politik verboten.

Expertenrat der Bundesregierung für Kontaktbeschränkungen: Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung sieht wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante «Handlungsbedarf» bereits für die kommenden Tage.

Baden-Württemberg macht aus Integrationsmanagern Impfbotschafter: Die Pandemie schreitet weiter voran. Sollte die Impfpflicht kommen, wird es damit noch dauern. So lange will der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann nicht warten - und greift zu einem ungewöhnlichen Mittel.

Over-Time-Sieg gegen Augsburg: Die Adler Mannheim haben ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert. Das Heimspiel gegen die Augsburger Panther entschied die Mannschaft am Sonntag mit 3:2 in der Over-Time für sich. Die Partie zum Nachlesen.

Ernüchterung zum Jahres-Abschluss beim SV Waldhof: Nach einer 0:3-Niederlage beim um Längen effizienteren Tabellenführer Magdeburg geht der SV Waldhof als Drittliga-Vierter in die Pause. Marco Höger und Adrien Lebeau sehen Gelb-Rot.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.