Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Strengere Corona-Regeln in Baden-Württemberg verkündet: Das Land hat die Corona-Regeln angepasst. Die neuen Maßnahmen treten am Montag in Kraft. Mit den neuen Regeln gelten nun auch Kontaktbeschränkungen bei Treffen unter Genesenen und Geimpften.

Corona-Kontrollen in Mannheimer Bussen und Bahnen: Insgesamt 25 Verstöße gegen die 3G-Regel sind bei Kontrollen im Mannheimer Nahverkehr festgestellt worden. Auch zahlreiche Maskenmuffel waren dabei. Nach Beschwerden will die RNV nun vermehrt die Maskenpflicht hinweisen.

Fraktionen im Mannheimer Gemeinderat verurteilen Corona-Proteste: Sechs von sieben Fraktionen haben mit Unverständnis auf die "Abendspaziergänge" reagiert. Das geht aus einer Stellungnahme hervor. Die Mannheimer Grünen-Landtagsabgeordneten wendeten sich derweil ans Innenministerium.

Neubauten im Mannheimer Luisenpark bis 2023 fertig: Die Baugrube ist ausgehoben, der Grundstein gelegt. Bis zur Bundesgartenschau im April 2023 sollen die Unterwasserwelt, eine Großvoliere und die neue Pinguinanlage fertig sein.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

MVV-Chef muss vorübergehend aussetzen: Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV, wird dem Mannheimer Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Er muss sich voraussichtlich Anfang des Jahres einer klinischen Behandlung unterziehen.

Losfee hat kein Einsehen mit den Löwen: Im Viertelfinale um den DHB-Pokal kommt Anfang Februar ausgerechnet Rekordmeister THW Kiel zu den leidgeprüften Badenern. Am Samstag steht aber zunächst einmal die Liga-Aufgabe gegen den TuS N-Lübbecke an.

Baubeginn für Studierendenwohnhaus in Ludwigshafen Ende 2022 geplant: Auf dem ehemaligen Halberg-Gelände am Rheinufer Süd entwickelt IC Campus ein Studierendenwohnheim mit mehr als 330 Apartments. Im Dezember hat der Bauherr das Grundstück erworben.

Geldautomat in Heidelberg gesprengt: Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten im Stadtteil Rohrbach gesprengt. Die Kriminellen befinden sich auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.