Manchmal gehört auch ein Quäntchen Glück dazu, wenn es um Sieg oder Niederlage geht. So wie am Freitagabend, als die Adler Mannheim mit dem 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen die Serie von drei Niederlagen in Folge hinter sich gelassen haben. Denn gerade im Duell Mann gegen Mann entscheiden Nuancen – in diesem Fall zugunsten von Torhüter Dennis Endras, der gegen Marcel Barinka, John Matsumoto und

...