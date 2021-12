Corona-Kontrollen in Bussen und Bahnen – 25 Verstöße gegen die 3G-Regel

Mannheim. Insgesamt 25 Verstöße gegen die 3G-Regel haben Polizeibeamte, Mitarbeiter der RNV und Bedienstete des Ordnungsamts am Donnerstagabend in Bussen und Bahnen in Mannheim festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, wurden von 16 bis 20 Uhr insgesamt rund 3.800 Fahrgäste in 232 Bussen und Bahnen im gesamten Stadtgebiet kontrolliert. 81 Personen trugen ihre Mund-Nasenbedeckung entweder nicht ordnungsgemäß oder trugen gar keine. Die überwiegende Mehrzahl der betroffenen Fahrgäste zeigte sich nach aufklärenden Gesprächen einsichtig. Sechs Personen waren uneinsichtig und sehen nun einem Bußgeld entgegen. Die 25 Verstöße gegen die 3G-Regeln werden mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen geahndet.

Darüber hinaus sind bei den Kontrollen 62 Personen ohne Fahrschein aufgefallen. Drei Personen hatten Drogen dabei. Außerdem wurden vier ausländerrechtliche Verstöße festgestellt, eine Anzeige gab es zudem, weil eine Person falsche Personalien angegeben hatte.

Insgesamt wurden die bestehenden Vorschriften der CoronaVO von der überwiegenden Mehrheit der Fahrgäste eingehalten, so die Polizei. Es waren 54 Polizeibeamte, 14 Mitarbeiter der rnv und sechs Bedienstete des Besonderen Ordnungsdienstes im Einsatz. Zudem war ein Urkundensachverständiger des Landeskriminalamts Baden-Württemberg beteiligt, der vorgelegte Ausweispapiere auf Fälschungsmerkmale überprüfte.