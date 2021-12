Neubauten im Mannheimer Luisenpark bis 2023 fertig

Mannheim. Das Großprojekt „Neue Parkmitte“ im Herzen des Luisenparks soll bis zur Bundesgartenschau in Mannheim, die im April 2023 beginnt, fertig sein. Das haben Vertreter der Stadt Mannheim ebenso wie Architekt Martin Bez bei der Grundsteinlegung versichert.

Auf einer Fläche von 1,89 Hektar entstehen eine begehbare Vogelvoliere, eine Unterwasserwelt mit Aquarien, eine Anlage für die Pinguine sowie ein Restaurant. Zugleich wird das bisherige Schmetterlingshaus des Pflanzenschauhauses in ein Südamerikahaus für Flora und Fauna dieses Kontinents umgewandelt. Der Rohbau werde bis zum Sommer dauert, so Martin Bez. Dann beginnen die Arbeiten an Dach, Fassade sowie der Innenausbau. Man werde „in 15 Monaten, pünktlich zur Bundesgartenschau, fertig“, versicherte er. Auf die Frage nach Auswirkungen von Baupreissteigerungen und Materialmangel meinte er „Damit kann man umgehen.“ Bürgermeisterin Diana Pretzell bezifferte die Baukosten mit 35 Millionen Euro. „Lassen Sie uns in 15 Monaten wieder sprechen“, sagte Bez auf die Frage, ob das reicht.