Corona-Inzidenz in Mannheim bleibt unter 500 - Werte steigen in Heidelberg und im Kreis: Die Corona-Inzidenz in Mannheim bleibt den zweiten Tag in Folge unter dem Grenzwert von 500. In Heidelberg und im Kreis erhöhte sich das Infektionsgeschehen. Mittlerweile sind 19 Omikron-Fälle in Baden-Württemberg bekannt.

