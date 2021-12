Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Arbeitsunfall bei Essity - 54-Jähriger tödlich verletzt: Bei einem Arbeitsunfall auf dem Essity-Firmengelände im Mannheimer Stadtteil Sandhofen ist ein Mann am Mittwoch tödlich verletzt worden.

Kopfschütteln bei Mannheimer Eltern über Quarantäne-Vorstoß: Drei Tage vor den Weihnachtsferien nicht mehr in die Schule? Eine Regelung des baden-württembergischen Kultusministeriums macht's möglich. Der Vorstoß kommt bei Eltern und Lehrern allerdings nicht gut an.

Fahrlachtunnel: Einspurige Öffnung für Sommer 2022 geplant: Die Stadt Mannheim hat aktuelle Zeitplanungen und die ersten Erkenntnisse der Brandrauchversuche im Fahrlachtunnel von Ende November vorgestellt.

Bezahlbares Wohnen im Mannheimer Jungbusch - neues Gebäude eingeweiht: Dort wo einst eine Schrott-Immobilie stand, bietet die städtische GBG im Mannheimer Szene-Stadtteil Jungbusch nun Neubauwohnungen für 7,50 pro Quadratmeter an.

Flugplätze Mannheim und Speyer wollen besser zusammenarbeiten: Eine Fusion ist schon länger vom Tisch, und nun ist klar: Auch eine Verschmelzung auf Gesellschafterebene hat keine Perspektive. Einen der beiden Flugplätze schließen wollen die Gesellschafter jedoch auch nicht.

Über 40 Hinweise zum Schriesheimer Post-Überfall nach "Aktenzeichen XY...ungelöst": Nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung hat die Mannheimer Kripo über 40 Hinweise erhalten. War die ganz heiße Spur schon dabei?

Stiko will Kinder-Impfung bei Vorerkrankung empfehlen - auch ohne möglich: Ein für Kinder von fünf bis elf Jahren angepasster Corona-Impfstoff soll ab 13. Dezember in Deutschland ausgeliefert werden. Die Ständige Impfkommission hat jetzt ihre Einschätzung dazu abgegeben.

Löwe Schmid wechselt nach Luzern - und träumt von der EM 2024: Andy Schmid wechselt am Saisonende von den Rhein-Neckar Löwen zum HC Kriens-Luzern. Darüber und über seine weiteren Pläne spricht er mit dieser Redaktion.

