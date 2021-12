Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Drei weitere Todesfälle und 112 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: In Mannheim ist die Corona-Inzidenz abermals gesunken, liegt aber weiterhin über dem Wert von 500. Drei weitere Todesfälle wurden in der Quadratestadt vermeldet.

Querdenker Bodo Schiffmann muss Praxisräume in Sinsheim freigeben: Der Corona-Leugner hat vor Gericht verloren. Das Landgericht Heidelberg entschied zudem über eine Millionen-Klage des Hals-Nasen-Ohren-Arztes.

Mannheimer Eltern setzen sich weiter für mehr Luftfilter ein: Gut 40 mobile Luftfilter stehen derzeit in Mannheimer Klassenzimmern. Weitere 585 sollen in den nächsten Monaten kommen. Dem Gesamtelternbeirat reicht das aber noch nicht.

Hunderte Regelverstöße bei Corona-Kontrollen in Mannheim und Heidelberg: Die Polizei hat am Wochenende in den Fußgängerzonen die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. In den nächsten Tagen sollen ähnliche Aktionen in Mannheim und Heidelberg stattfinden.

Harsche Kritik am Hin und Her bei den neuen Corona-Regeln im Land: Mit den neuen Corona-Regeln wollte sich Baden-Württemberg als Vorreiter im Kampf gegen das Coronavirus positionieren. Doch nun weichen immer mehr Ausnahmen die Verordnung auf.

Warum in Mannheim der Nikolaus Fahrradfahrende kontrolliert: "Nanu, was ist denn das?" Das dachten sich Montagmorgen sicher einige Radfahrende, als sie vom Nikolaus höchstpersönlich kontrolliert wurden. Für alle mit angemessener Beleuchtung gab's Schokolade. Und für die ohne die Rute?

