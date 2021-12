Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Zahl der Patienten auf Mannheimer Intensivstationen stark gestiegen: Die Zahl der Corona-Patienten in den Mannheimer Krankenhäusern ist in zwölf Tagen von 25 auf 36 gestiegen. Von den Spitzenwerten des vergangenen Winters sei man nicht mehr weit entfernt, warnt Gesundheitsamschef Peter Schäfer.

Rettungshubschrauber Christoph 112 absolviert ersten Covid-Verlegungsflug: An diesem Dienstag hat Rettungshubschrauber Christoph 112 den ersten Covid-Intensivpatienten von einem Krankenhaus im Südwesten in ein anderes geflogen.

Kretschmann entschuldigt sich für Chaos bei Corona-Regeln und rügt CDU: "Das ist jetzt schiefgelaufen." Der Regierungschef nimmt das nervige Hin und Her am Wochenende in Sachen Testpflicht für Geimpfte und Genesene auf seine Kappe. Doch auch für den Koalitionspartner hat es ein Nachspiel.

Corona-Inzidenz in Mannheim sinkt unter 500: In Mannheim, Heidelberg sowie im Rhein-Neckar-Kreis sind die Corona-Inzidenzwerte jeweils gesunken. Deutlich erhöht hat sich die Anzahl der Intensivpatientinnen und -patienten im Südwesten. Mehr als 670 Betten sind belegt.

SAP bei Internationalem Klima-Ranking besonders weit oben: In einem weltweiten Klimaschutz-Ranking unter 12 000 Unternehmen haben 14 deutsche Firmen besonders gut abgeschnitten. In der Spitzengruppe war unter anderem auch der Walldorfer Softwarekonzern SAP.

18-Jähriger sticht im Streit um Mädchen Kontrahenten auf Alla-Hopp!-Anlage in Sinsheim nieder: Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat einen Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen erlassen. Der Verdächtige soll einen 19-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben.

