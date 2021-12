Drei weitere Todesfälle und 112 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag (Stand 16 Uhr) mit 112 neuen positiv auf das Coronavirus Getesteten innerhalb eines Tages leicht auf 517,6 gesunken. Am Sonntag lag der Wert nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 520,8. Binnen sieben Tagen nahm der Wert ebenfalls ab. Am Montag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 550,5. Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 27.738 Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich um drei auf nun 371.

Im Rhein-Neckar-Kreis liegt der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA bei 426,8 (Vortag 415,3). Vom Gesundheitsamt wurden am Montag 197 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 37.009 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg wurden laut LGA 61 weitere Corona-Fälle festgestellt (insgesamt 8.177 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Sonntag bei 320,6 lag, wurde sie am Montag mit einem Wert von 341,4 angegeben.

Zahlen der Stadt Mannheim

Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Montag mit 108 neuen Fällen auf insgesamt 27.626 erhöht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich um drei. Zwei über 80 Jahre alte Männer sowie eine über 80 Jahre alte Frau verstarben in Mannheimer Krankenhäusern. Somit sind nun 367 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 22.390 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 4.868.

Zwei Landkreise im Südwesten nahe der 1000er Inzidenz

Die Landkreise Tuttlingen und Schwarzwald-Baar hatten auch am Montag die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten: Im Landkreis Tuttlingen gab es 989,5 gemeldete Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sonntag: 959,9), im Schwarzwald-Baar-Kreis 933,9 (Sonntag: 1030,2), wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Landesweit lag diese Inzidenz am Montag bei 516,7.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es seit Sonntag in Baden-Württemberg 60 weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in dem Bundesland in der Pandemie stieg damit auf 12 021. Es wurden bisher insgesamt 885 088 bestätigte Corona-Fälle registriert - 4533 kamen seit Sonntag hinzu.

Die Zahl der Corona-Patienten auf den baden-württembergischen Intensivstationen stieg am Montag um 2 auf 658. Wegen der regionalen Überlastung wurde schon mit der Verlegung baden-württembergischer Intensivpatienten innerhalb Deutschlands begonnen.

Die Hospitalisierungsinzidenz (Krankenhauseinweisungen pro 100 000 Menschen und Woche) lag am Montag bei 6,6 (Sonntag: 6,11). Der Wert spielt eine bedeutende Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist aber in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.