Corona-Kontrollen in Mannheim und Heidelberg: Hunderte Verstöße gegen Abstands- oder Maskenregel

Mannheim/Heidelberg. Das Polizeipräsidium Mannhein hat am Wochenende in den Fußgängerzonen in Heidelberg und Mannheim die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Wie die Polizei berichtet, waren über 50 Beamtinnen und Beamten, darunter speziell geschulte Kommunikationsteams unterwegs, um die Passanten für die dort geltenden Regeln zu sensibilisieren. Dabei wurden mehr als 1100 Kontaktgespräche geführt. Während sich laut Mitteilung der Polizei die meisten Personen an die Regeln hielten, mussten 504 Menschen auf das Einhalten der Abstände untereinander oder das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen werden. Die meisten reagierten mit Verständnis, in zwei Fällen musste jedoch eine Anzeige erstattet werden. Laut der Pressemitteilung trafen die polizeilichen Maßnahmen auf Verständnis und breite Zustimmung.

In dieser Woche plant die Polizei weitere Kontrollen. In Heidelberg soll im Öffentlichen Personennahverkehr gemeinsam mit der Stadt Heidelberg und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) die Maskentragepflicht kontrolliert werden.

Eine weitere Schwerpintaktion ist in Mannheim geplant: Gemeinsam mit der Stadt wird die Ausgangssperre für nichtimmunisierte Personen überprüft. Das Ziel aller Maßnahmen ist es, Menschen zu ermahnen, die gültigen Regeln einzuhalten und zum Brechen der vierten Corona-Welle beizutragen.