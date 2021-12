Adler Mannheim verzichten auf Fans - Geisterspiele in der SAP Arena

Mannheim. Aufgrund der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg, die am Samstag in Kraft tritt, werden die Adler Mannheim ihre Heimspiele künftig vor leeren Rängen austragen. „Mit dem heutigen Tag, an dem die Corona-Maßnahmen im Land Baden-Württemberg noch einmal drastisch verschärft wurden, haben wir die traurige Gewissheit, dass wir bis auf Weiteres ohne Zuschauer, ohne unsere treuen und leidenschaftlichen Fans unsere Heimspiele in der SAP Arena austragen müssen.“, teilten die Adler auf ihrer Homepage mit.

Eigentlich dürften sich nach der neuen Corona-Verordung des Landes bis zu 750 Zuschauerinnen und Zuschauer unter der 2Gplus-Regel in der Arena einfinden. Die Adler nannten jedoch zwei Gründe, warum dies aus Sicht des Vereins nicht darstellbar ist: Zum einen stehe die Öffnung der Spielstätte in keinem Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit des Clubs. Zum anderen soll die über viele Jahre gewachsene Fan- und Partnerstruktur durch eine erzwungene und notwendige Selektion nicht aufs Spiel gesetzt werden.

Der Beschluss der Landesregierung sei aus Sicht des Vereins „bedauerlich und enttäuschend“. Die Adler machen aber auch deutlich: „Dennoch haben wir in der aktuellen Situation Verständnis für die Entscheidung, die hoffentlich dazu beiträgt, die pandemische Lage bei immer weiter steigenden Infektionszahlen schnell wieder in den Griff zu bekommen.“

Aufgrund der Entscheidung, vorerst Geisterspiele austragen zu müssen, stellt der Club vorerst den Ticketverkauf ein. Die Kosten für Einzelkarten für die Heimspiele gegen Wolfsburg und Düsseldorf werden zurückerstattet. Bei Dauerkarten wird der Preis zum Ende der Saison mit der Anzahl der Geisterspiele verrechnet. Die Besitzer erhalten somit eine anteilige Gutschrift.

