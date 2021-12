Entwarnung nach Bombendrohung an Dualer Hochschule Mannheim

Mannheim. Nach der Bombendrohung an der Dualen Hochschule in Mannheim hat die Polizei keinen Sprengstoff gefunden. Am Freitagmittag waren Räumung und Durchsuchung abgeschlossen worden, ohne dass Beamte oder Spürhunde auf dem Areal explosives Material entdeckt hätten. "So etwas muss man immer ernst nehmen," sagte ein Polizeisprecher. Inhalt, Dauer des Gesprächs und mögliche Forderungen der unbekannten Anruferin seien Gegenstand der Ermittlungen. Nach der Stimme zu urteilen, handele es sich um eine junge Frau, die am Morgen die Drohung gegen die Hochschule telefonisch übermittelt hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund 800 Studierende und Mitarbeiter, darunter auch Prüflinge, waren deswegen in Sicherheit gebracht worden. Die Sperrung des Umfeldes der Hochschule hatte für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Unter dem Dach der Dualen Hochschule sind in fünf Gebäuden verschiedene Studiengänge von angewandten Pflegewissenschaften bis zum Maschinenbau versammelt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2