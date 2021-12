Ludwigshafen. In Baden-Württemberg ist es mit dem Budenzauber vorbei, bevor es so richtig angefangen hat. Nur wenige Tage nach der Eröffnung müssen die Weihnachtsmärkte in Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen und allen anderen Städten und Gemeinden auf Anordnung des Landes wieder schließen. In Rheinland-Pfalz gibt es bislang kein derartiges Verbot. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sehe

