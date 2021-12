Nach Messerangriff: Polizei stellt Tatverdächtigen in Mannheimer Hotel

Mannheim. Zuerst ausgesprochen, dann zugestochen und geflüchtet? Ermittler haben einen 22-jährigen Mann am Donnerstag, 25. November, in einem Mannheimer Hotel festgenommen, wie die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion mitgeteilt hat. Der 22-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, in der Nacht von Freitag auf Samstag Ende Oktober 2021 einen ebenfalls 22-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben und dann geflüchtet zu sein.

Die beiden Männer sollen sich in der Tatnacht zu einer Aussprache im Bereich der Universität Mannheim in A5 getroffen haben, allerdings handelt sich laut Polizei bei den beiden nicht um Studierende. Als sie sich nach einem Gespräch gegen 2.45 Uhr trennten, soll der Tatverdächtige völlig überraschend von hinten mit einem Messer auf den Geschädigten eingestochen haben. Der Tatverdächtige ergriff hieraufhin die Flucht und entkam zunächst unerkannt.

Der Geschädigte brach nach dem Angriff zusammen. Aufmerksam gewordene Zeugen alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Der Geschädigte erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und musste noch in der Nacht operiert werden. Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Im Rahmen der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte der Flüchtige namentlich identifiziert, sein Aufenthaltsort ermittelt und der Mann festgenommen werden. Noch am selben Tag wurde der türkische Staatsangehörige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der bereits am Mitte November auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erlassen hatte. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und befindet sich wegen Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

