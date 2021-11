Region Rhein-Neckar. Finden sie statt und wenn ja, was müssen Besucherinnen und Besucher beachten? Der Advent ist auch die Zeit der Weihnachtsmärkte. Angesichts hoher Corona-Zahlen wurden zwar einige Veranstaltungen wieder abgesagt. Das gilt jedoch nicht für viele Weihnachtsmärkte in der Metropolregion. Doch wie der Budenzauber über die Bühne geht, das ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Die folgende, nicht vollständige Liste gibt einen Überblick über Weihnachtsmärkte zwischen Pfalz und Odenwald. Klicken Sie die markierten Texte an, um sich über den jeweiligen Weihnachtsmarkt zu informieren.

Mannheim

Die drei Weihnachtsmärkte in der Mannheimer Innenstadt sind eröffnet. © Christoph Blüthner

In der Mannheimer Innenstadt gibt es gleich drei Weihnachtsmärkte. Alle eint, dass sie nur von Genesenen und Geimpften besucht werden dürfen, die zusätzlich einen negativen Schnelltest vorlegen müssen.

Die wichtigsten Infos in Kürze:

Öffnungszeiten: Vom 22. November bis 23. Dezember, jeweils täglich von 11 bis 21 Uhr. Der Märchenwald hat noch am 27. und 28. Dezember geöffnet.

Vom 22. November bis 23. Dezember, jeweils täglich von 11 bis 21 Uhr. Der Märchenwald hat noch am 27. und 28. Dezember geöffnet. Glühweinpreis: 3 bis 4 Euro, je nach Anbieter.

3 bis 4 Euro, je nach Anbieter. Coronaregeln: Es gilt die 2Gplus-Regel.

Es gilt die 2Gplus-Regel. Parken: Zwei Tiefgaragen befinden sich direkt unter dem Markt am Wasserturm.

Auf einen Blick: Alle wichtigen Informationen zu den Mannheimer Weihnachtsmärkten gibt es hier

Heidelberg

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt findet vom 18. November bis 22. Dezember in der Altstadt statt. © Heidelberg Marketing/Tobias Schwerdt

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt erstreckt sich über mehrere Plätze in der Innenstadt. Auf einem befindet sich auch eine Eislaufbahn.

Öffnungszeiten: Vom 18. November bis 22. Dezember täglich. Einige Stände und die Eisbahn gehen in die Verlängerung bis Januar.

Vom 18. November bis 22. Dezember täglich. Einige Stände und die Eisbahn gehen in die Verlängerung bis Januar. Glühweinpreis: Der klassische rote Glühwein (0,2l) kostet 3 Euro.

Der klassische rote Glühwein (0,2l) kostet 3 Euro. Coronaregeln: Es gilt die 2Gplus-Regel.

Es gilt die 2Gplus-Regel. Parken: Die Parkhäuser im Stadtgebiet sind geöffnet. Eine Anreise mit dem ÖPNV wird empfohlen.

Auf einen Blick: Alle wichtigen Informationen zu den Weihnachtsmärkten in Heidelberg gibt es hier

Ludwigshafen

Ludwigshafen wird während der Vorweihnachtszeit in schönes Licht gehüllt. Vom 10. November bis 23. Dezember findet am Berliner Platz der Weihnachtsmarkt statt. © Torsten Kleb

Beim Budenzauber in Ludwigshafen, der vom 10. November bis 23. Dezember stattfindet, ist für alle Generationen etwas geboten. Verschiedene "Walking Acts" bereichern beispielsweise an den Sonntagen das Programm.

Öffnungszeiten: Vom 10. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr.

Vom 10. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr. Glühweinpreis: Der Glühwein kostet 3 Euro.

Der Glühwein kostet 3 Euro. Coronaregeln: Es gilt die 2G-Regel.

Es gilt die 2G-Regel. Parken: Das Parkhaus Walzmühle liegt in unmittelbarer Nähe zum Weihnachtsmarkt.

Auf einen Blick: Alle wichtigen Informationen zum Ludwigshafener Weihnachtsmarkt gibt es hier

Schwetzingen

Der Weihnachtsmarkt in Schwetzingen. © TOBIAS SCHWERDT

Der Weihnachtsmarkt in Schwetzingen findet auf dem Schlossplatz und im Ehrenhof statt - jedoch nicht durchgehend, sondern an verlängerten Wochenenden.

Öffnungszeiten: Jeweils von Donnerstag bis Sonntag ab dem 25. November.

Jeweils von Donnerstag bis Sonntag ab dem 25. November. Glühweinpreis: Zwischen 2,50 und 4,50 Euro.

Zwischen 2,50 und 4,50 Euro. Coronaregeln: Es gilt die 2Gplus-Regel.

Es gilt die 2Gplus-Regel. Parken: Die Parkhäuser Wildemann, Schlossgarage und Marstallstraße werden empfohlen.

Auf einen Blick: Alle wichtigen Informationen zum Weihnachtsmarkt in Schwetzingen gibt es hier

Frankenthal

Eisbahn auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt © Andreas Henn

Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt geht fünfeinhalb Wochen und lockt Besucherinnen und Besucher auch mit einer Eisbahn in die Innenstadt.

Öffnungszeiten: Vom 22. November bis 29. Dezember. Täglich von 11 bis 21 Uhr.

Vom 22. November bis 29. Dezember. Täglich von 11 bis 21 Uhr. Glühweinpreis: Laut Angaben der Stadt 2,50 Euro.

Laut Angaben der Stadt 2,50 Euro. Coronaregeln: Auf dem Markt gilt eine Maskenpflicht und die 2G-Regel.

Auf dem Markt gilt eine Maskenpflicht und die 2G-Regel. Parken: Parkhaus Willy-Brandt-Anlage und öffentlicher Parkplatz in der Kanalstraße/ Ecke Carl-Theodor-Straße.

Auf einen Blick: Alle wichtigen Informationen zum Weihnachtsmarkt in Frankenthal gibt es hier

Neustadt/Weinstraße

Glühwein trinken im Advent (Symbolbild).

In Neustadt gibt es zwei Weihnachtsmärkte, die vereint unter dem Namen "Weihnachtsmarkt der Kunigunde" bekannt sind. Die Corona-Regeln für den Budenzauber orientieren sich an einem Stufenplan.

Öffnungszeiten: Der Traditionsmarkt hat vom 22. November bis 22. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, der Genussmarkt nur an den Adventswochenenden.

Der Traditionsmarkt hat vom 22. November bis 22. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, der Genussmarkt nur an den Adventswochenenden. Glühweinpreis: Hierzu konnte die Stadt keine Angaben machen.

Hierzu konnte die Stadt keine Angaben machen. Coronaregeln: Die Verantwortlichen haben sich für einen Stufenplan entschieden.

Die Verantwortlichen haben sich für einen Stufenplan entschieden. Parken: Es gibt mehrere Parkhäuser und Parkplätze in der Innenstadt.

Auf einen Blick: Alle wichtigen Informationen zu den Weihnachtsmärkten in Neustadt gibt es hier

Landau

Der Nikolausmarkt in Landau. © Markus Hammer

Der kunsthandwerkliche Thomas-Nast-Nikolausmarkt ist über eine Dauer von vier Wochen geplant. Den Glühwein gibt es in einer großen und einer kleinen Ausgabe.

Öffnungszeiten: Vom 25. November bis 21. Dezember.

Vom 25. November bis 21. Dezember. Glühweinpreis: In den letzten Jahren kostete der kleine Glühwein (0,2l) 3 Euro.

In den letzten Jahren kostete der kleine Glühwein (0,2l) 3 Euro. Coronaregeln: Es gilt die 2G-Regel und es herrscht Maskenpflicht.

Es gilt die 2G-Regel und es herrscht Maskenpflicht. Parken: Es gibt zahlreiche Parkmöglichkeiten in der Innenstadt.

Auf einen Blick: Alle wichtigen Informationen zum Weihnachtsmarkt in Landau gibt es hier

Speyer

Ein Bild aus dem Jahr 2017: der Weihnachtsmarkt in Speyer. © Klaus Landry

Nirgendwo in der Metropolregion läuft der Weihnachtsmarkt länger als in Speyer, der auf der Maximilianstraße zwischen Dom und Altpörtel stattfindet.

Öffnungszeiten: Vom 22. November bis einschließlich 9. Januar.

Vom 22. November bis einschließlich 9. Januar. Glühweinpreis: "Circa 3,50 Euro" laut Stadt.

"Circa 3,50 Euro" laut Stadt. Coronaregeln: Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht.

Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht. Parken: Größte Bedeutung hat laut Stadt der Festplatz.

Auf einen Blick: Alle wichtigen Informationen zum Weihnachtsmarkt in Speyer gibt es hier

Worms

Die Nibelungen Weihnacht in Worms. © Bernward Bertram

In Worms findet der Weihnachtsmarkt mehrere Wochen lang an mehreren Orten in der Innenstadt statt. Den Glühwein gibt es in einem abgesperrten Bereich, der nur für Geimpfte und Genesene zugänglich ist.

Öffnungszeiten: Vom 20. November bis 23. Dezember. Täglich von 11 bis 20 Uhr.

Vom 20. November bis 23. Dezember. Täglich von 11 bis 20 Uhr. Glühweinpreis: Dazu macht die Stadt keine Angabe.

Dazu macht die Stadt keine Angabe. Coronaregeln: Es gilt die 2G-Regel und in der Innenstadt Maskenpflicht.

Es gilt die 2G-Regel und in der Innenstadt Maskenpflicht. Parken: Dazu macht die Stadt keine Angaben.

Auf einen Blick: Alle wichtigen Informationen zum Weihnachtsmarkt in Worms gibt es hier

Abgesagte Weihnachtsmärkte

Zu den Städten und Gemeinden, die ihre Weihnachtsmärkte dieses Jahr abgesagt haben, gehören Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Lampertheim, Weinheim und Viernheim.