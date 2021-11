Zwei weitere Todesfälle und 118 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Rhein-Neckar. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Samstag (Stand 16 Uhr) mit 118 neuen Fällen auf insgesamt 24.101 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) bei 465,3. Am Freitag hatte der Wert laut LGA noch bei 477,3 gelegen.

Außerdem bestätigte das Gesundheitsamt am Samstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 346 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

In den letzten sieben Tagen wurden dem Landesgesundheitsamt 1441 Corona-Fälle gemeldet.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA leicht auf 324,3 gesunken (Vortag 334,7). Vom Gesundheitsamt wurden am Samstag 203 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 32.202 Fälle seit Pandemiebeginn im Kreis gibt.

In Heidelberg war laut LGA ein Infektionsgeschehen mit 35 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 7170 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Freitag bei 240,6 lag, wurde sie am Samstag mit einem Wert von 229,3 angegeben.

Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen gesunken

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg ist leicht gesunken. Sie lag am Samstag bei 442 (Vortag: 445), wie das Landesgesundheitsamt am Samstag mitteilte. Damit wurde der für die Alarmstufe entscheidende Wert von 390 Fällen aber erneut weit überschritten. Die Alarmstufe gilt seit Mittwoch, weil der Grenzwert an zwei Tagen in Folge überschritten worden war. Nun greift die 2G-Regel (geimpft oder genesen) etwa in Restaurants, Museen, Kinos und öffentlichen Veranstaltungen.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag bei 5,48 (Vortag: 5,7). Sie gibt die Zahl jener Menschen an, die pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona in eine Klinik kommen. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist allerdings in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Wegen eines außergewöhnlich starken Anstiegs an Corona-Infektionen dürfen Ungeimpfte in drei Landkreisen von Montag an nachts nur noch aus triftigem Grund ihre Wohnungen verlassen. Das Verlassen der eigenen vier Wände in den Corona-Hotspots Schwarzwald-Baar-Kreis, Ostalbkreis und Biberach sei diesen Menschen zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr nur noch beispielsweise für medizinische Notfälle und aus Arbeitsgründen erlaubt, sagte der Amtschef im Sozialministerium, Uwe Lahl, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Stuttgart. (mit dpa)